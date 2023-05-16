170 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح أكثر من (170) فرصة وظيفية لحملة الثانوية فأعلى في مختلف مختلف المناطق (الوسطى، الغربية، الشرقية) بالمجالات التالية:

الوظائف المتاحة

– وظائف إدارية

– وظائف طبية

– وظائف هندسية

– وظائف صحية

– وظائف تمريض (عدد 150)

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض

– الدمام

– المدينة المنورة

– الاحساء

– جدة

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار المجال واستعراض الوظائف المطلوبة على الرابط: إضغط هنا