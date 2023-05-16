170 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح أكثر من (170) فرصة وظيفية لحملة الثانوية فأعلى في مختلف مختلف المناطق (الوسطى، الغربية، الشرقية) بالمجالات التالية:
– وظائف إدارية
– وظائف طبية
– وظائف هندسية
– وظائف صحية
– وظائف تمريض (عدد 150)
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– الدمام
– المدينة المنورة
– الاحساء
– جدة
التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار المجال واستعراض الوظائف المطلوبة على الرابط: إضغط هنا