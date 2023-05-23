171 مليون ريال أرباح “المملكة القابضة” خلال الربع الأول

النتائج المالية للشركة
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها سجلت صافي ربح 171 مليون ريال أرباح “المملكة” خلال الربع الأول، بانخفاض نسبته 97 % .
وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|672,129
|450,045
|49.35
|623,296
|7.83
|إجمالي الربح (الخسارة)
|427,741
|250,246
|70.93
|367,984
|16.24
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|520,690
|6,146,558
|-91.53
|545,501
|-4.55
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|171,070
|5,925,619
|-97.11
|250,302
|-31.65
|إجمالي الدخل الشامل
|1,553,972
|3,238,820
|-52.02
|1,914,048
|-18.81