171 مليون ريال أرباح “المملكة القابضة” خلال الربع الأول

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها سجلت صافي ربح 171 مليون ريال أرباح “المملكة” خلال الربع الأول، بانخفاض نسبته 97 % .

وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي: