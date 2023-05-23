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انخفاض الأرباح بنسبة 97%

171 مليون ريال أرباح “المملكة القابضة” خلال الربع الأول

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
171 مليون ريال أرباح “المملكة القابضة” خلال الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “المملكة القابضة” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها سجلت صافي ربح 171 مليون ريال أرباح “المملكة” خلال الربع الأول، بانخفاض نسبته 97 % .

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وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 672,129 450,045 49.35 623,296 7.83
إجمالي الربح (الخسارة) 427,741 250,246 70.93 367,984 16.24
الربح (الخسارة) التشغيلي 520,690 6,146,558 -91.53 545,501 -4.55
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 171,070 5,925,619 -97.11 250,302 -31.65
إجمالي الدخل الشامل 1,553,972 3,238,820 -52.02 1,914,048 -18.81

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