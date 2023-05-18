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18 وظيفة شاغرة لدى الشركة الدولية لتوزيع المياه

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
18 وظيفة شاغرة لدى الشركة الدولية لتوزيع المياه
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 18 وظيفة لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بعدة مدن بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة، ينبع، جازان، الخرج)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول الاتصالات التسويقية (جدة).
2- موظف استقبال (جدة).
3- ممثل خدمة العملاء (الخرج، جازان).
4- فني تشغيل (مكة المكرمة).
5- فني تشغيل ميداني (الطائف).
6- مهندس ميكانيكي (جدة).
7- مهندس التشغيل والصيانة (جدة).
8- مسؤول بيئة السلامة الصحية (المدينة المنورة).
9- فني كشف تسرب المياه (جدة).
10- مدير المنطقة الغربية (جدة).
11- محاسب أول (الطائف).
12- نائب مدير التدقيق الداخلي (جدة).
13- سباك (ينبع).
14- فني ميكانيكي (ينبع، الرياض).
15- محاسب أول (الطائف).
16- فني كهربائي (المدينة المنورة).

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أماكن العمل:

– (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة، ينبع، جازان، الخرج).

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طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

 

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