18 وظيفة شاغرة لدى الشركة الدولية لتوزيع المياه

أعلنت الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 18 وظيفة لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بعدة مدن بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة، ينبع، جازان، الخرج)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول الاتصالات التسويقية (جدة).

2- موظف استقبال (جدة).

3- ممثل خدمة العملاء (الخرج، جازان).

4- فني تشغيل (مكة المكرمة).

5- فني تشغيل ميداني (الطائف).

6- مهندس ميكانيكي (جدة).

7- مهندس التشغيل والصيانة (جدة).

8- مسؤول بيئة السلامة الصحية (المدينة المنورة).

9- فني كشف تسرب المياه (جدة).

10- مدير المنطقة الغربية (جدة).

11- محاسب أول (الطائف).

12- نائب مدير التدقيق الداخلي (جدة).

13- سباك (ينبع).

14- فني ميكانيكي (ينبع، الرياض).

15- محاسب أول (الطائف).

16- فني كهربائي (المدينة المنورة).

أماكن العمل:

– (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة، ينبع، جازان، الخرج).

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا