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في الربع الأول من 2023

18.8 مليون ريال خسائر نماء للكيماويات

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
18.8 مليون ريال خسائر نماء للكيماويات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نماء للكيماويات تسجيل خسائر بقيمة 18.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري 2023م.

وكشفت شركة نماء للكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر ) على النحو الموضح أدناه.

النتائج المالية للشركة

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 131,056 172,807 -24.16 117,213 11.81
إجمالي الربح (الخسارة) 2,909 52,040 -94.41 289 906.57
الربح (الخسارة) التشغيلي -15,116 32,789 -18,265 -17.24
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة -18,810 33,409 -17,700 6.27
إجمالي الدخل الشامل -18,808 33,406 -18,551 1.39
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي

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