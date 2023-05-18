18.8 مليون ريال خسائر نماء للكيماويات

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أعلنت شركة نماء للكيماويات تسجيل خسائر بقيمة 18.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري 2023م.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|131,056
|172,807
|-24.16
|117,213
|11.81
|إجمالي الربح (الخسارة)
|2,909
|52,040
|-94.41
|289
|906.57
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|-15,116
|32,789
|–
|-18,265
|-17.24
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|-18,810
|33,409
|–
|-17,700
|6.27
|إجمالي الدخل الشامل
|-18,808
|33,406
|–
|-18,551
|1.39
|جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي