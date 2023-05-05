Icon

10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon الأهلي يصعد رسميًّا لـ دوري روشن بعد تعادل الفيصلي ضد نجران Icon مروج الشبو بالقصيم ومُهرب القات في جازان بقبضة الأمن Icon كيفية احتساب أعمار المسجلين المستقلين بـ حساب المواطن Icon 21 وظيفة شاغرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة Icon اصطفاف عشرات السودانيين في طوابير طويلة لشحن هواتفهم Icon ترقب لـ موعد مباراة الهلال وأوراوا Icon فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان مستجدات استضافة طرفي الأزمة السودانية بجدة Icon وظائف شاغرة لدى العليان القابضة Icon لقطات لزوجين عراقيين يحاولان بيع طفليهما مقابل 150 ألف دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
اللاعب السوري يقترب من العودة إلى الأهلي

180 دقيقة تُقرب عمر السومة من حصد 3 بطولات مع العربي

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
180 دقيقة تُقرب عمر السومة من حصد 3 بطولات مع العربي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم النجم السوري عمر السومة أداءً مميزًا مع نادي العربي القطري في الفترة الحالية، وذلك قبل نهاية إعارته والعودة إلى النادي الأهلي.

هاتريك عمر السومة

ونجح السومة أمس في مباراة العربي والغرافة في إحراز 3 أهداف “هاتريك” في الجولة الـ21 “قبل الأخيرة” من بطولة دوري نجوم قطر.

قد يهمّك أيضاً
أقدم مومياء مكتملة لـ الفهد الصياد بالمملكة

أقدم مومياء مكتملة لـ الفهد الصياد بالمملكة

وظائف شاغرة لدى شركة Ericsson

وظائف شاغرة لدى شركة Ericsson

ويلعب العربي مع نادي السد يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ22 والأخيرة من الدوري القطري، بينما يلعب الدحيل الوصيف والمتنافس مع العربي، ضد فريق الشمال أيضًا يوم الاثنين.

ويحتاج العربي للفوز على السد مع خسارة الدحيل ضد الشمال، حيث سيكون العربي تُوج رسميًّا بطلًا لدوري نجوم قطر، أما البطولة الثانية فستكون كأس أمير قطر، حيث يلعب العربي ضد السد مساء الجمعة المقبلة في النهائي.

عمر السومة

3 ألقاب ينتظرها السومة

وسيكون السومة تُوج ببطولتين وهما الدوري القطري وكأس أمير قطر بالإضافة إلى جائزة الحذاء الذهبي في حال الفوز بلقب هداف الدوري القطري لموسم 2022/ 2023.

وسجل عمر السومة حتى الآن 18 هدفًا في الدوري القطري متساويًا مع الكيني مايكل أولونجا نجم نادي الدحيل الذي سجل نفس عدد الأهداف ويتنافس على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

وسيعود السومة إلى النادي الأهلي عقب نهاية الموسم، خاصة مع اقتراب الراقي من الصعود لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية اليوم
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
السعودية اليوم

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى...

السعودية اليوم
وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة
السعودية اليوم

وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح...

السعودية اليوم
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
غرائب

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال...

غرائب
وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 
آخر الاخبار

وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

آخر الاخبار
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
آخر الاخبار

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي...

آخر الاخبار
وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية
السعودية اليوم

وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها...

السعودية اليوم
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
العالم

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ...

العالم