180 دقيقة تُقرب عمر السومة من حصد 3 بطولات مع العربي

يُقدم النجم السوري عمر السومة أداءً مميزًا مع نادي العربي القطري في الفترة الحالية، وذلك قبل نهاية إعارته والعودة إلى النادي الأهلي.

هاتريك عمر السومة

ونجح السومة أمس في مباراة العربي والغرافة في إحراز 3 أهداف “هاتريك” في الجولة الـ21 “قبل الأخيرة” من بطولة دوري نجوم قطر.

ويلعب العربي مع نادي السد يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ22 والأخيرة من الدوري القطري، بينما يلعب الدحيل الوصيف والمتنافس مع العربي، ضد فريق الشمال أيضًا يوم الاثنين.

ويحتاج العربي للفوز على السد مع خسارة الدحيل ضد الشمال، حيث سيكون العربي تُوج رسميًّا بطلًا لدوري نجوم قطر، أما البطولة الثانية فستكون كأس أمير قطر، حيث يلعب العربي ضد السد مساء الجمعة المقبلة في النهائي.

3 ألقاب ينتظرها السومة

وسيكون السومة تُوج ببطولتين وهما الدوري القطري وكأس أمير قطر بالإضافة إلى جائزة الحذاء الذهبي في حال الفوز بلقب هداف الدوري القطري لموسم 2022/ 2023.

وسجل عمر السومة حتى الآن 18 هدفًا في الدوري القطري متساويًا مع الكيني مايكل أولونجا نجم نادي الدحيل الذي سجل نفس عدد الأهداف ويتنافس على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

وسيعود السومة إلى النادي الأهلي عقب نهاية الموسم، خاصة مع اقتراب الراقي من الصعود لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم المقبل.