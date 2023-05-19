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تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة

19 ألف حبة كبتاجون و106 جم مواد مخدرة في قبضة جمرك مطار الملك فهد

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
19 ألف حبة كبتاجون و106 جم مواد مخدرة في قبضة جمرك مطار الملك فهد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إحباط محاولة تهريب أكثر من 19 ألف حبة كبتاجون، و106 جرامات من المواد المخدرة، بعد العثور عليها مُخبأة في أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

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وأوضحت هيئة الزكاة، أنه تم العثور على المضبوطات مخبأة في إرسالية “طرد” عبر النقل السريع، بجمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

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ولفتت الهيئة إلى أنه تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

كمية من الشبو

وفي وقت سابق، تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي البطحاء والحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الشبو، عُثِر عليها مُخبأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذين.

وأوضحت أنه في المحاولة الأولى قدمت إلى المملكة إحدى المركبات عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على (83.2)  كيلوجرام من الشبو، مُخبأة في قطع من “حجر رخام”، وذلك بتشبيع قطع الرخام بمادة الشبو.

وفي المحاولة الثانية أوضحت الهيئة أنه قدمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عُثر على (23.8) كيلوجرام من الشبو، مُخبأة في الإطار الاحتياطي للشاحنة، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف الإطارات.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

الإبلاغ واجب وطني

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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