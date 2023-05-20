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بارتفاع 32% عن الفترة المماثلة من العام الماضي

20 مليون ريال أرباح الجوف الزراعية في الربع الأول

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
20 مليون ريال أرباح الجوف الزراعية في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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حققت شركة الجوف الزراعية أرباحاً بقيمة 20 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع 32% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

النتائج المالية للشركة

وأعلنت شركة الجوف الزراعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 104,442 60,409 72.89 82,210 27.04
إجمالي الربح (الخسارة) 37,813 31,880 18.61 24,269 55.81
الربح (الخسارة) التشغيلي 21,433 17,903 19.72 9,821 118.24
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 20,076 15,232 31.8 9,166 119.03
إجمالي الدخل الشامل 20,076 15,232 31.8 9,166 119.03
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي

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