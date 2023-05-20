20 مليون ريال أرباح الجوف الزراعية في الربع الأول

حققت شركة الجوف الزراعية أرباحاً بقيمة 20 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع 32% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

النتائج المالية للشركة

وأعلنت شركة الجوف الزراعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )