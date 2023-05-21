“الأبحاث والإعلام” تحقق 121 مليون ريال أرباحاً صحيفة أوكرانية: السعودية تلعب دورًا مهمًا في خطة السلام 200 مليون دولار قيمة صفقة سعودية لرعاية السوبر الإفريقي تعليم نجران: الدراسة عن بُعد اليوم للفترة المسائية “مبكو” تخسر 7 ملايين ريال في الربع الأول هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف شاغرة لحظات لرائدي الفضاء السعوديين على الأرض رسميًا بدء التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور تحذير لأهالي عسير وجازان: أمطار وعواصف حتى المساء 1.5 مليون ريال صافي ربح “الكثيري” في الربع الأول
أفادت تقارير صحفية بأن السعودية تجري محادثات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن صفقة بقيمة 200 مليون دولار (160 مليون جنيه إسترليني) لرعاية الدوري الإفريقي الممتاز الجديد.
وتفاوض المملكة العربية السعودية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لرعاية بطولة دوري السوبر الإفريقي بمقابل 200 مليون دولار.
وكشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن عقد الرعاية يؤمن مساندة القارة في دعم ملف السعودية في الترشح لاستضافة كأس العالم.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه وقع اتفاقية تعاون وتطوير مدتها خمس سنوات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهي خطوة ستعزز فرص النمو لإفريقيا والسعودية في مجال كرة القدم.
وكان من المقرر أن يطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” البطولة التي تضم 24 فريقًا والتي حظيت بدعم كبير من رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو ، في أغسطس كجزء من خطط لرفع الصورة العالمية للأندية الإفريقية وتحقيق زيادة في الإيرادات.