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خطط لرفع الصورة العالمية للأندية الإفريقية

200 مليون دولار قيمة صفقة سعودية لرعاية السوبر الإفريقي

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
200 مليون دولار قيمة صفقة سعودية لرعاية السوبر الإفريقي
المواطن - فريق التحرير

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أفادت تقارير صحفية بأن السعودية تجري محادثات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن صفقة بقيمة 200 مليون دولار (160 مليون جنيه إسترليني) لرعاية الدوري الإفريقي الممتاز الجديد.

عرض سعودي للكاف

وتفاوض المملكة العربية السعودية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لرعاية بطولة دوري السوبر الإفريقي بمقابل 200 مليون دولار.

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وكشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن عقد الرعاية يؤمن مساندة القارة في دعم ملف السعودية في الترشح لاستضافة كأس العالم.

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تفاصيل العرض السعودي

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه وقع اتفاقية تعاون وتطوير مدتها خمس سنوات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهي خطوة ستعزز فرص النمو لإفريقيا والسعودية في مجال كرة القدم.

وكان من المقرر أن يطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” البطولة التي تضم 24 فريقًا والتي حظيت بدعم كبير من رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو ، في أغسطس كجزء من خطط لرفع الصورة العالمية للأندية الإفريقية وتحقيق زيادة في الإيرادات.

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