21 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للري

أعلنت المؤسسة العامة للري، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المؤسسة المدن التالية: (أبها، والطائف، والمدينة المنورة، والرياض، والأفلاج، والقطيف، ودومة الجندل).

تفاصيل وظائف المؤسسة العامة للري

وأبرزت المؤسسة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مشروع (عدد 4 وظائف).

– مهندس صيانة (عدد 6 وظائف).

– محلل مختبر (عدد 3 وظائف).

– فني مختبر (عدد 6 وظائف).

– مهندس سلامة.

– مساح.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2023م؛ ويستمر التقديم لمدة 5 أيام.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)