21 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للري

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أعلنت المؤسسة العامة للري، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المؤسسة المدن التالية: (أبها، والطائف، والمدينة المنورة، والرياض، والأفلاج، والقطيف، ودومة الجندل).
وأبرزت المؤسسة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مشروع (عدد 4 وظائف).
– مهندس صيانة (عدد 6 وظائف).
– محلل مختبر (عدد 3 وظائف).
– فني مختبر (عدد 6 وظائف).
– مهندس سلامة.
– مساح.
وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2023م؛ ويستمر التقديم لمدة 5 أيام.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)