Icon

21 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للري Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى النهدي Icon 10 وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الرقيب Icon إطلاق برنامج السلامة أولاً لتوعية قائدي المركبات في الباحة Icon وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير Icon السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى وتؤكد دعمها للحل الشامل Icon الصحة تدعو لتوثيق تطعيمات الأطفال إلكترونيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

21 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للري

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
21 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للري
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المؤسسة العامة للري، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المؤسسة المدن التالية: (أبها، والطائف، والمدينة المنورة، والرياض، والأفلاج، والقطيف، ودومة الجندل).

تفاصيل وظائف المؤسسة العامة للري

وأبرزت المؤسسة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
رامون دياز يسعى لكسر عقدة النهائيات

رامون دياز يسعى لكسر عقدة النهائيات

ترحاب يؤهل 13 ألف عامل لخدمة ضيوف الرحمن

ترحاب يؤهل 13 ألف عامل لخدمة ضيوف الرحمن

– مهندس مشروع (عدد 4 وظائف).

قد يهمّك أيضاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة الفنار

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة الفنار

إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

– مهندس صيانة (عدد 6 وظائف).

– محلل مختبر (عدد 3 وظائف).

– فني مختبر (عدد 6 وظائف).

– مهندس سلامة.

– مساح.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2023م؛ ويستمر التقديم لمدة 5 أيام.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
حصاد اليوم

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

حصاد اليوم
مجوهرات الأميرة ديانا معروضة للبيع
العالم

مجوهرات الأميرة ديانا معروضة للبيع

العالم
كاريلو سلاح الهلال لتحقيق حلم اللقب الآسيوي
الرياضة

كاريلو سلاح الهلال لتحقيق حلم اللقب الآسيوي

الرياضة
اغتيال عضو بارز في الحزب الحاكم بإثيوبيا
العالم

اغتيال عضو بارز في الحزب الحاكم بإثيوبيا

العالم
لحظة انتحار جندي روسي بعد فشله في إسقاط مسيرة
العالم

لحظة انتحار جندي روسي بعد فشله في...

العالم
لحظة إحباط محاولة إحراق مسجد بأمريكا
العالم

لحظة إحباط محاولة إحراق مسجد بأمريكا

العالم
العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي
الرياضة

العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي

الرياضة
والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته مع نجله قبل الحادث
السعودية اليوم

والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته...

السعودية اليوم