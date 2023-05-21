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21 وظيفة شاغرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
21 وظيفة شاغرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (21) وظيفة شاغرة في مجال الطب البيطري، وترغب الوزارة بشغلها بنظام التعاقد؛ وذلك وفق المسميات والتخصصات التالية:

– ​طبيب بيطري (عدد 15 وظيفة): شهادة البكالوريوس في تخصص الطب البيطري.

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– مساعد طبيب بيطري (عدد 6 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص الطب البيطري.

شروط وظائف البيئة والمياه والزراعة

وبيّنت الوزارة أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– إرفاق المؤهل والسجل الأكاديمي.

– توفر معادلة المؤهل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إرفاق السيرة الذاتية.

– ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة.

– ستتم مطابقة بيانات المرشحين عن طريق إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وإجراءات المقابلة الشخصية، وستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين عبر رابط التحقق على موقعها الإلكتروني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم سيتاح عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023م؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 20 مايو 2023م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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