Icon

إطلاق معارض السعودية نحو الفضاء في الرياض وجدة والظهران Icon 120 مليون ريال أرباح أسواق العثيم Icon إسمنت المدينة تربح 28 مليون ريال في الربع الأول Icon القبض على يمني لترويجه المخدرات في جازان Icon 75 وظيفة بشركة السلام لصناعة الطيران Icon السفراء منصات إعلام خارجي ومنابر ثقافية فاعلة لدولهم Icon مكة المكرمة ووادي الدواسر الأعلى حرارة اليوم بـ 43 مئوية Icon 5 أشياء يجب فحصها في سيارتك بشكل دوري Icon تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 17 مليون ريال Icon 4 رواد أعمال يحصدون جوائز الموسم الخامس لمبادرة عصاميون 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
بنظام التعاقد

21 وظيفة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
21 وظيفة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر (21) وظيفة شاغرة لشغلها بنظام التعاقد في مجال الطب البيطري، لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

طبيب بيطري (15 وظيفة):

  •  بكالوريوس في الطب البيطري.

مساعد طبيب بيطري (6 وظائف):

قد يهمّك أيضاً
أردوغان يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع بإسطنبول

أردوغان يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع بإسطنبول

قتيلان في انفجار شمالي إسبانيا

قتيلان في انفجار شمالي إسبانيا

  •  دبلوم في الطب البيطري.

 الشروط:

  •  أن يكون سعودي الجنسية.
  •  أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  •  إرفاق المؤهل والسجل الأكاديمي.
  •  توفر معادلة المؤهل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.
  •  إجادة اللغة الإنجليزية.
  •  إرفاق السيرة الذاتية.
  •  ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.
  •  ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.

التفاصيل:

  •  ستتم مطابقة بيانات المرشحين عن طريق إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
  •  الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وإجراءات المقابلة الشخصية، وستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين عبر رابط التحقق على موقعها الإلكتروني.

موعد التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح حاليا، وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

قد يهمّك أيضاً
برلماني عراقي يرقص الدبكة على أغنية تمتدح الحلبوسي

برلماني عراقي يرقص الدبكة على أغنية تمتدح الحلبوسي

عالم فيروسات يطلق تحذيرًا رغم انتهاء جائحة كورونا

عالم فيروسات يطلق تحذيرًا رغم انتهاء جائحة كورونا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من السودان: اللي تحتاجونه حاضرين فيه
السعودية اليوم

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من...

السعودية اليوم
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
آخر الاخبار

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب...

آخر الاخبار
70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3 أشهر
تكنولوجيا

70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3...

تكنولوجيا
حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك
آخر الاخبار

حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس...

آخر الاخبار
كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية
العالم

كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع...

العالم
الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة
السعودية اليوم

الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق...

السعودية اليوم
رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في نعمة
السعودية اليوم

رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في...

السعودية اليوم
التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا من السودان
أخبار رئيسية

التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا...

أخبار رئيسية