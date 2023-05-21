21.363 موقعًا لقياس كثافة البعوض في الرياض

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شملت أعمال أمانة منطقة الرياض ضمن مشروع الاستكشاف والاستقصاء الحشري في المدينة خلال شهر أبريل 2023 م، 21,363 موقعًا تم استكشافه، إضافة إلى 1000 موقع لقياس كثافة البعوض، و263 موقعًا لقياس كثافة الذباب، وذلك في إطار أعمال الوقاية الصحية في مدينة الرياض.
وبينت الأمانة أن أعمال الاستكشاف والاستقصاء الحشري شملت أيضًا 3,380 موقعًا لحفريات المباني تحت الإنشاء، و179 موقعًا لتجمعات مياه الأمطار، إلى جانب 176 شبكة صرف صحي، و97 تسربًا للمياه، و5,490 خزانًا للمياه، و352 مستنقعًا.
يشار إلى أن أمانة منطقة الرياض دعت السكان إلى ضرورة مساندة جهودها للحد من تكاثر وانتشار الحشرات، وذلك بردم أي تجمع للمياه داخل المنزل، أو الاستراحة أو المزرعة، لمنع تكاثر البعوض والحشرات، مع إحكام غلق البيارات وعدم تركها مفتوحة، إضافة إلى عدم ترك أي أوان أو براميل مملوءة بالمياه فوق أسطح المنازل أو في الأحواش.