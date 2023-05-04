218 مليون ريال أرباح أمريكانا في الربع الأول بانخفاض 19%

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية “بي إل سي”، تحقيق 218 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول بانخفاض 19% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

النتائج المالية للشركة