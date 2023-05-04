660 مليون ريال أرباح سابك في الربع الأول الهجوم على كرملين روسيا حقيقي أم مزيف حساب المواطن يوضح تأثير التسجيل في التوطين على الدعم المملكة القابضة تستثمر 228.2 مليون ريال في أكبر شركة تأمين أوروبية وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء هجوم جديد على روسيا بطائرة مسيرة توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف بعدة تخصصات 218 مليون ريال أرباح أمريكانا في الربع الأول بانخفاض 19% معركة مصيرية لن يكون فيها تهاون لحماية الشباب
أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية “بي إل سي”، تحقيق 218 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول بانخفاض 19% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|2,210,340
|2,165,910
|2.05
|2,278,155
|-2.98
|إجمالي الربح (الخسارة)
|1,127,006
|1,159,590
|-2.81
|1,163,096
|-3.1
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|247,853
|307,920
|-19.51
|263,685
|-6
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|217,984
|269,899
|-19.23
|237,788
|-8.33
|إجمالي الدخل الشامل
|203,936
|288,060
|-29.2
|255,188
|-20.08
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي