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218 مليون ريال أرباح أمريكانا في الربع الأول بانخفاض 19%

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
218 مليون ريال أرباح أمريكانا في الربع الأول بانخفاض 19%
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية “بي إل سي”، تحقيق 218 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول بانخفاض 19% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

النتائج المالية للشركة

ونشرت أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية “بي إل سي” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر” على النحو التالي:
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 2,210,340 2,165,910 2.05 2,278,155 -2.98
إجمالي الربح (الخسارة) 1,127,006 1,159,590 -2.81 1,163,096 -3.1
الربح (الخسارة) التشغيلي 247,853 307,920 -19.51 263,685 -6
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 217,984 269,899 -19.23 237,788 -8.33
إجمالي الدخل الشامل 203,936 288,060 -29.2 255,188 -20.08
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي

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