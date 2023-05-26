26 مليون ريال أرباح “تو بي” في الربع الأول

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أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية “تو بي” عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر ).
وأشارت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية “تو بي”، في بيان لها على “تداول”، إلى ارتفاع الأرباح بقيمة 26 مليون ريال في الربع الأول بارتفاع 19%.
وفيما يلي تفاصيل النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول:
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|225,083,427
|193,493,129
|16.33
|288,061,716
|-21.86
|إجمالي الربح (الخسارة)
|39,046,332
|31,695,572
|23.19
|62,123,056
|-37.15
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|29,529,631
|23,394,890
|26.22
|47,530,836
|-37.87
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|26,204,098
|22,075,467
|18.7
|46,402,969
|-43.53
|إجمالي الدخل الشامل
|25,203,579
|22,345,254
|12.79
|44,896,736
|-43.86