26 مليون ريال أرباح “تو بي” في الربع الأول

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية “تو بي” عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر ).

النتائج المالية للشركة

وأشارت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية “تو بي”، في بيان لها على “تداول”، إلى ارتفاع الأرباح بقيمة 26 مليون ريال في الربع الأول بارتفاع 19%.

وفيما يلي تفاصيل النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول: