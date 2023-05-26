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26 مليون ريال أرباح “تو بي” في الربع الأول

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
26 مليون ريال أرباح “تو بي” في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية “تو بي” عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر ).

النتائج المالية للشركة

وأشارت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية “تو بي”، في بيان لها على “تداول”، إلى ارتفاع الأرباح بقيمة 26 مليون ريال في الربع الأول بارتفاع 19%.

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وفيما يلي تفاصيل النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول:

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 225,083,427 193,493,129 16.33 288,061,716 -21.86
إجمالي الربح (الخسارة) 39,046,332 31,695,572 23.19 62,123,056 -37.15
الربح (الخسارة) التشغيلي 29,529,631 23,394,890 26.22 47,530,836 -37.87
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 26,204,098 22,075,467 18.7 46,402,969 -43.53
إجمالي الدخل الشامل 25,203,579 22,345,254 12.79 44,896,736 -43.86

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