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28 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ صباحاً
28 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة سراكو، وشركة دار المعدات الطبية والعلمية” في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني اتصالات (عدد وظيفتين/ الجبيل).

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– فني أجهزة كهربائية (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– فني أجهزة تكييف (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– مشغل نظام المراقبة والتحكم المركزي (عدد 3 وظائف/ الجبيل).

– مفتش سلامة (عدد 3 وظائف/ الجبيل).

– نجار (الجبيل).

– مهندس معدات طبية (للجنسين/ الجبيل).

– مراقب عمال أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (الجبيل).

– مراقب عمال صيانة الوحدات السكنية (الجبيل).

– فني معدات طبية (عدد 3 وظائف للجنسين/ الجبيل).

– مخطط صيانة (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– مشرف التوريد والشراء (الجبيل).

– مشرف شبكة الاتصالات (ينبع).

– مفتش حريق وسلامة (عدد وظيفتين/ ينبع).

– موظف حريق وسلامة (عدد وظيفتين/ ينبع).

– مدير مراقبة ممتلكات (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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