28 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

أسعار العملات مقابل الريال اليوم الصحف العالمية تسلط الضوء على دور السعودية في لم الشمل بالقمة العربية وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون وظائف إدارية شاغرة بفروع بنده وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات للجرام 13 وظيفة شاغرة بمشروع البحر الأحمر وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة سراكو، وشركة دار المعدات الطبية والعلمية” في كل من الجبيل، وينبع.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني اتصالات (عدد وظيفتين/ الجبيل).
– فني أجهزة كهربائية (عدد وظيفتين/ الجبيل).
– فني أجهزة تكييف (عدد وظيفتين/ الجبيل).
– مشغل نظام المراقبة والتحكم المركزي (عدد 3 وظائف/ الجبيل).
– مفتش سلامة (عدد 3 وظائف/ الجبيل).
– نجار (الجبيل).
– مهندس معدات طبية (للجنسين/ الجبيل).
– مراقب عمال أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (الجبيل).
– مراقب عمال صيانة الوحدات السكنية (الجبيل).
– فني معدات طبية (عدد 3 وظائف للجنسين/ الجبيل).
– مخطط صيانة (عدد وظيفتين/ الجبيل).
– مشرف التوريد والشراء (الجبيل).
– مشرف شبكة الاتصالات (ينبع).
– مفتش حريق وسلامة (عدد وظيفتين/ ينبع).
– موظف حريق وسلامة (عدد وظيفتين/ ينبع).
– مدير مراقبة ممتلكات (ينبع).
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)