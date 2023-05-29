29 مليون ريال أرباح أسمنت نجران في الربع الأول

أعلنت شركة “أسمنت نجران” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2032 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 29 مليون ريال أرباح “أسمنت نجران” خلال الربع الأول، بارتفاع نسبته 24.5 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي: