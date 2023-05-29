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ارتفاع 24.5 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي

29 مليون ريال أرباح أسمنت نجران في الربع الأول

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
29 مليون ريال أرباح أسمنت نجران في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “أسمنت نجران” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2032 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 29 مليون ريال أرباح “أسمنت نجران” خلال الربع الأول، بارتفاع نسبته 24.5 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 143,683 139,865 2.73 160,081 -10.24
إجمالي الربح (الخسارة) 45,319 38,310 18.3 65,702 -31.02
الربح (الخسارة) التشغيلي 35,215 26,127 34.78 54,627 -35.53
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 28,981 23,285 24.46 49,330 -41.25
إجمالي الدخل الشامل 28,981 23,285 24.46 48,064 -39.7
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي

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