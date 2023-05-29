29 وظيفة شاغرة لدى نوماك في 3 مدن

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من أملج، ورابغ، وجدة.
وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف مستودع (أملج).
– مهندس الآلات والتحكم (أملج).
– أمين مخزن (أملج).
– مدير الصحة والسلامة والبيئة (رابغ).
– مهندس الصحة والسلامة والبيئة (أملج).
– فني كهربائي (عدد 10 وظائف/ أملج).
– فني ميكانيكي (عدد 10 وظائف/ أملج).
– مشرف التوظيف (عدد وظيفتين/ جدة).
– رئيس الكيميائيين (أملج).
– مهندس مشرف مناوب/ محطة توليد كهرباء (رابغ).
وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)