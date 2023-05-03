3 آلاف وظيفة شاغرة لدى وزارة السياحة

أعلنت وزارة السياحة عن توفر أكثر من 3000 وظيفة (للجنسين) في منصة (التوظيف السياحي)، ودعت الوزارة إلى الانضمام لها في ملتقى التوظيف السياحي بنسخته الأولى، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الهدف من الملتقى:

بهدف إتاحة الفرص لشبابنا لإيجاد وظائف مستدامة في قطاع السياحة.

موعد الملتقى:

خلال يومي الاثنين 1444/11/02هـ الموافق 2023/05/22م والثلاثاء 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23م.

مكان الملتقى:

فندق كراون بلازا الرياض – المدينة الرقمية.

أو على المنصة الافتراضية المخصصة للملتقى (عن بُعد).

مزايا الملتقى:

فرص وظيفية للجنسين.

ورش عمل متخصصة تعقدها أبرز المؤسسات الأكاديمية السياحية المحلية والعالمية بهدف تدريب وبناء قدرات القوى العاملة السعودية الحالية والمستقبلية في مجال السياح.

معالجة متطلبات المهارات والفجوات من خلال جهود التدريب والتعليم.

طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم مُتاح حاليا، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).