3 آلاف وظيفة شاغرة لدى وزارة السياحة

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أعلنت وزارة السياحة عن توفر أكثر من 3000 وظيفة (للجنسين) في منصة (التوظيف السياحي)، ودعت الوزارة إلى الانضمام لها في ملتقى التوظيف السياحي بنسخته الأولى، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الوزارة أن التقديم مُتاح حاليا، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).