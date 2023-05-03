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3 آلاف وظيفة شاغرة لدى وزارة السياحة

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
3 آلاف وظيفة شاغرة لدى وزارة السياحة
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المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة السياحة عن توفر أكثر من 3000 وظيفة (للجنسين) في منصة (التوظيف السياحي)، ودعت الوزارة إلى الانضمام لها في ملتقى التوظيف السياحي بنسخته الأولى، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الهدف من الملتقى:

  •  بهدف إتاحة الفرص لشبابنا لإيجاد وظائف مستدامة في قطاع السياحة.

موعد الملتقى:

  •  خلال يومي الاثنين 1444/11/02هـ الموافق 2023/05/22م والثلاثاء 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23م.

مكان الملتقى:

  •  فندق كراون بلازا الرياض – المدينة الرقمية.
  •  أو على المنصة الافتراضية المخصصة للملتقى (عن بُعد).

مزايا الملتقى:

  •  فرص وظيفية للجنسين.
  •  ورش عمل متخصصة تعقدها أبرز المؤسسات الأكاديمية السياحية المحلية والعالمية بهدف تدريب وبناء قدرات القوى العاملة السعودية الحالية والمستقبلية في مجال السياح.
  •  معالجة متطلبات المهارات والفجوات من خلال جهود التدريب والتعليم.

طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم مُتاح حاليا، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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