3 آلاف وظيفة يوفرها ملتقى التوظيف السياحي في الرياض

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تحتضن مدينة الرياض، اليوم الثاني لـ ملتقى التوظيف السياحي الذي أطلقته وزارة السياحة بمشاركة 25 جهة من القطاع الخاص.
ويهدف الملتقى لتلبية الطلب المتزايد والنمو الهائل داخل القطاع السياحي وتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة داخل قطاع السياحة، حيث تم طرح أكثر من 3 آلاف وظيفة، ومن المتوقع أن يلتقي عارضو الوظائف المتقدمين حضوريًا وافتراضيًا خلال أيام الملتقى.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة السياحة عن إطلاق ملتقى التوظيف السياحي الأول والذي سيعقد يومي 22 و23 مايو بفندق كراون بلازا الرياض – المدينة الرقمية وعلى المنصة الافتراضية المخصصة للملتقى.
على هامش ملتقى التوظيف السياحي، تستضيف الوزارة منتدى تنمية رأس المال البشري لقطاع الضيافة، حيث يشمل في يومه الثاني ورش عمل متخصصة تعقدها أبرز المؤسسات الأكاديمية السياحية المحلية والعالمية بهدف تدريب وبناء قدرات القوى العاملة السعودية الحالية والمستقبلية في مجال السياحة وكذلك معالجة متطلبات المهارات والفجوات من خلال جهود التدريب والتعليم.
فيديو | بمشاركة أكثر من 25 جهة من القطاع الخاص.. وزارة السياحة تطلق #ملتقى_التوظيف_السياحي الأول في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/aX8aNB79s6
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 23, 2023