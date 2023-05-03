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3 أخطاء شائعة تبطئ أجهزة آيفون وأندرويد

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
3 أخطاء شائعة تبطئ أجهزة آيفون وأندرويد
المواطن - فريق التحرير

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يتجاهل معظم الناس السبب الأول وراء البطء الشديد في تشغيل الهواتف، وفقًا لخبير إصلاح تقني متخصص في تجديد الهواتف القديمة.

من ضمن الأسباب، أن العديد من التطبيقات تعمل خلسة في الخلفية، ما قد يؤدي إلى إبطاء جهازك، كما يقول كيوين شارون، مدير عمليات التجديد الرئيسي في موقع BackMarket.com التكنولوجي، وهناك أيضًا عدد من ميزات تحسين البطارية التي لا يعرفها معظم المستخدمين تماما.

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لحسن الحظ، في كل من نظامي iOS وأندرويد، من السهل إيقاف تشغيل التطبيقات التي تستهلك الكثير من البطارية وتحسين جهازك باستخدام بعض التعديلات البسيطة على الإعدادات.

التطبيقات في الخلفية

ويوضح شارون أن التطبيقات التي تعمل في الخلفية تستهلك ذاكرة الوصول العشوائي ووحدة المعالجة المركزية في الهاتف، ما يبطئ الجهاز بأكمله، وللتحكم في ذلك، يجب عليك زيارة قائمة إعدادات هاتفك لتضييق الخناق على التطبيقات التي يمكن والتي لا يمكن تشغيلها في الخلفية.

بالنسبة لمستخدمي آبل، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث تطبيق الخلفية وحدد Wi-Fi والبيانات الخلوية لإيقاف تحديث تطبيق الخلفية تماما.

3 أخطاء شائعة تبطئ أجهزة آيفون وأندرويد

وبالمثل بالنسبة لمستخدمي أندرويد، لمعرفة التطبيقات التي تعمل في الخلفية، انتقل إلى “الإعدادات> خيارات المطور> الخدمات قيد التشغيل. ويمكنك بعد ذلك إغلاق هذه التطبيقات بالانتقال إلى الإعدادات> التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريد إيقافه، ثم اضغط على فرض الإيقاف.

وستحتاج إلى تمكين خيارات المطور أولا، وذلك عن طريق البحث عن المطور في قائمة الإعدادات، ثم قم بتمكينه (تختلف كيفية القيام بذلك وفقا للجهاز الذي تستخدمه)، وقال شارون: هذا يجب أن يكون له تأثير فوري على سرعة الهاتف.

مشكلة مساحة التخزين

ويحذر شارون من سبب آخر لتشغيل الهاتف ببطء وهو عندما تكون مساحة تخزين الهاتف ممتلئة تقريبا – وهذا يعني أن الهاتف به ذاكرة أقل، ما قد يؤدي إلى إبطاء الأمور.

وقال شارون: تحتاج الهواتف إلى ما يقرب من 10% من مساحة التخزين المتاحة لتخزين ذاكرة التخزين المؤقت والملفات المؤقتة، والتي تمكن التطبيقات من العمل بسلاسة على جهازك.، وجود مساحة تخزين متاحة يعني أيضا أنه يمكنك تحديث برامج الهاتف باستمرار.

3 أخطاء شائعة تبطئ أجهزة آيفون وأندرويد

ولتنظيف المساحة، ينصح شارون بحذف التطبيقات القديمة – الألعاب على وجه الخصوص تستخدم مساحة كبيرة – وحذف مقاطع الفيديو أو نقلها إلى التخزين السحابي، ويمكن اتخاذ إجراء آخر وهو استعادة ضبط المصنع، لكن يجب أولًا عمل نسخة احتياطية لهاتفك.

مشكلة البطارية

ويقول شارون إن مشكلات البطارية هي سبب شائع آخر للهاتف يعمل ببطء، وحتى البطاريات الأحدث يمكن أن تتعطل، خاصة إذا تم استخدامها بكثافة.

وقال شارون، إذا كان لديك آيفون 6، أو إصدار أحدث، تم تحديثه بأحدث نظام تشغيل، فانقر فوق الإعدادات> البطارية> صحة البطارية، لعرض السعة القصوى للبطارية، والتي يجب أن تقع في مكان ما بين 0 و100%.

3 أخطاء شائعة تبطئ أجهزة آيفون وأندرويد

ويجب أن تحافظ بطارية آبل النموذجية على ما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية، ومع تقدم عمر البطارية، قد تنخفض هذه النسبة، ما يؤدي إلى عدم قدرة البطارية على الاحتفاظ بالشحن.

ويقول شارون، هناك إعداد آخر يجب زيارته للتحقق من أداء بطاريتك، وقال: ضمن صحة البطارية، يمكنك أيضا التحقق من قدرة الأداء القصوى، وسيوضح لك هذا ما إذا كانت البطارية تعمل كالمعتاد أو إذا تدهورت صحة البطارية. وإذا كانت بطاريتك لا تعمل بشكل صحيح، ففكر في استبدالها.

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