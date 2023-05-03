3 أرقام تاريخية لـ الوحدة بعد تجاوز الشباب

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بشكل مميز في مباراته ضد الشباب بدوري روشن السعودي، ليُحقق أكثر من رقم مميز.
ولعب الشباب ضد الوحدة بالأمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ونجح فرسان مكة في تحقيق الفوز بهدف دون رد.
وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند 53 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد فرسان مكة إلى 29 نقطة في المركز الـ13.
وتُعد هذه المرة الأولى منذ بداية الدوري التي ينتصر فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في مباراتين متتاليتين بعد الفوز على العدالة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.
ويُعتبر الفوز هو الأول لفرسان مكة على ملعب الشباب في الرياض، كما أنها المرة الأولى في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين التي يفوز فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على الليوث ذهابًا وإيابًا في موسم واحد.
وتمكن فرسان مكة من تحقيق الفوز في 3 مباريات فقط بالدور الثاني من دوري روشن السعودي هذا الموسم، وكانت جميعها خارج ملعبه أمام أبها، العدالة والشباب.
كما نجح فرسان مكة في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة السادسة، والأولى منذ لقاء الطائي في الجولة الـ14، قبل 4 أشهر تقريبًا، ليقترب الفريق بذلك من البقاء في دوري روشن السعودي.