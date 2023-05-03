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ضمن منافسات دوري روشن

3 أرقام تاريخية لـ الوحدة بعد تجاوز الشباب

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
3 أرقام تاريخية لـ الوحدة بعد تجاوز الشباب
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بشكل مميز في مباراته ضد الشباب بدوري روشن السعودي، ليُحقق أكثر من رقم مميز.

الفوز ضد الشباب

ولعب الشباب ضد الوحدة بالأمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ونجح فرسان مكة في تحقيق الفوز بهدف دون رد.

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وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند 53 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد فرسان مكة إلى 29 نقطة في المركز الـ13.

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الشباب والوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl

تألق الوحدة

وتُعد هذه المرة الأولى منذ بداية الدوري التي ينتصر فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في مباراتين متتاليتين بعد الفوز على العدالة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويُعتبر الفوز هو الأول لفرسان مكة على ملعب الشباب في الرياض، كما أنها المرة الأولى في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين التي يفوز فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على الليوث ذهابًا وإيابًا في موسم واحد.

الشباب ضد الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر spl

وتمكن فرسان مكة من تحقيق الفوز في 3 مباريات فقط بالدور الثاني من دوري روشن السعودي هذا الموسم، وكانت جميعها خارج ملعبه أمام أبها، العدالة والشباب.

كما نجح فرسان مكة في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة السادسة، والأولى منذ لقاء الطائي في الجولة الـ14، قبل 4 أشهر تقريبًا، ليقترب الفريق بذلك من البقاء في دوري روشن السعودي.

الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر spl

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