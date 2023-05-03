3 أندية أوروبية تنافس الهلال لضم دي ماريا

كشفت تقارير إعلامية أن 3 أندية أوروبية سوف تتنافس مع الهلال للتعاقد مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

وذكر موقع Relevo الإسباني أن بنفيكا البرتغالي سيتنافس مع جلطة سراي التركي وبرشلونة الإسباني والهلال لضم النجم الأرجنتيني في صيف العام الحالي.

الاتحاد يفقد فرصة ضم دي ماريا

وكان نادي الاتحاد فقد الفرصة في ضم النجم الأرجنتيني، وذلك بعد تصريحات فيلكس دياز رئيس تحرير صحفية Marca الإسبانية فإن النجم الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم 2022 سيكون قريبًا مع الهلال بعد مواطنه ليونيل ميسي.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قال: إن دي ماريا لن يجدد عقده مع فريق يوفنتوس حيث ينتهي في يونيو المقبل؛ وذلك بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري.

وارتبط اسم نادي النصر مسبقًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم مع بلاده في ديسمبر الماضي، أما في حال انتقاله للدوري الأمريكي فسوف ينضم لنادي إنتر ميامي الأمريكي.