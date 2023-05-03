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يوافق يوم الأربعاء 10 مايو 2023

3 أيام على إيداع الدفعة 66 بـ حساب المواطن

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
3 أيام على إيداع الدفعة 66 بـ حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 66 لشهر مايو، حيث يتبقى 3 أيام على موعد إيداع الدعم بحسابات المستفيدين.

وأوضح المتحدث الرسمي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه أصبح المتبقي على إيداع الدفعة القادمة لشهر مايو 3 أيام، والذي يوافق يوم الأربعاء 10 مايو 2023.

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يأتي ذلك بعد انتشار عدد من الأخبار على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل الإيداع، مؤكدًا أن صرف الدفعة في موعدها يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 الموافق، 20 شوال 1444 من التاريخ الهجري.

الدعم الإضافي

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن شهر يوليو سيشهد آخر دفعة من الدعم الإضافي للمستفيدين المستوفين لكافة الشروط.

وأكدت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” في ردها على استفسار أحد المتابعين ، أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة أربعة أشهر حتى دفعة شهر يوليو 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل.

 

 

 

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