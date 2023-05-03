3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح

دعا الأمن العام إلى ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 16 شوال 1443هـ.

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “تبقى 3 أيام على انتهاء مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية دون المساءلة”.

خطوات ترخيص السلاح

وتشمل خطوات ترخيص السلاح عبر منصة أبشر ما يلي:

1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لمراجعة أقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط محافظات المناطق.

2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.

3- إحضار الأسلحة المراد تصريحها دون الذخيرة.