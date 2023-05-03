3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح

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دعا الأمن العام إلى ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 16 شوال 1443هـ.
وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “تبقى 3 أيام على انتهاء مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية دون المساءلة”.
وتشمل خطوات ترخيص السلاح عبر منصة أبشر ما يلي:
1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لمراجعة أقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط محافظات المناطق.
2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.
3- إحضار الأسلحة المراد تصريحها دون الذخيرة.