3 إثيوبيين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان مركز الملك سلمان للإغاثة: جسر بحري لدعم الشعب السوداني حكام مباراتي اليوم في دوري روشن تعرض للامتهان والضرب.. مداهمة محكمة للقبض على عمران خان توقيع ميسي مع الهلال يحقق 4 مزايا للدوري السعودي ضربات أمنية متلاحقة توقع مروجي القات والإمفيتامين بجازان والمدينة والشمالية مقترح توفير وسائل الدفع الإلكتروني في المقاصف المدرسية يثير الجدل تحديث iOS يثير غضب مستخدمي آيفون التجارة تحذر مستخدمي فورد تيريتوري 2023 : توقفوا فورًا عن استخدامها فورًا 44015 ساعة تطوعية في الهلال الأحمر بمكة خلال الربع الأول لـ 2023
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.