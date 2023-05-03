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أمطار ورياح نشطة غدًا

3 تنبيهات من الأرصاد لأهالي عسير

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
3 تنبيهات من الأرصاد لأهالي عسير
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، 3 تنبيهات لعدد من محافظات ومدن منطقة عسير، يتوقع فيها هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة بدءًا من ظهر غد الأحد.

أمطار متوسطة

وقال المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على كل من النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، وظهران الجنوب، وذلك من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى السابعة مساءً.

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ويصاحب هذه الأمطار، نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الأجزاء الساحلية منها.

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