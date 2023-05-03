Icon

رقم مميز لمباراة الشباب والفتح Icon التأمينات: وثيقة العمل الحر لا تؤثر على صرف المعاشات Icon أمريكي يخنق مشردًا حتى الموت بقطار نيويورك Icon سلمان الفرج يغيب عن الهلال بنهائي آسيا للمرة الأولى Icon مدير الطب الوقائي: لقاحات كورونا آمنة ولا تسبب ضعف المناعة Icon حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق بتبوك Icon خسوف شبه ظل للقمر بسماء السعودية غدًا Icon أوكرانيا تسقط 18 مسيرة وفاغنر يؤكد بدء الهجوم المضاد لكييف Icon التشكيل المثالي للجولة الـ25 من دوري روشن Icon برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

3 عروض أمام ميسي والهلال الأقرب لحسم الصفقة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
3 عروض أمام ميسي والهلال الأقرب لحسم الصفقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي، ليصبح مستقبله عالقًا بين 3 جهات.

الرحيل عن سان جيرمان

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير أنه أبلغ إدارة النادي رسميًا برحيله عن الفريق الأول لكرة القدم.

قد يهمّك أيضاً
نونو سانتو يُكرر رقمه مع بورتو

نونو سانتو يُكرر رقمه مع بورتو

الإمارات تدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

الإمارات تدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

وكانت تقارير قد أكدت أن إدارة باريس سان جيرمان قد عاقبت النجم الأرجنتيني، بالإيقاف لمدة أسبوعين عن التدريبات والمباريات مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لسفره بدون الحصول على إذن.

ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر @FabrizioRomano

ميسي يُفاضل بين العروض

وأشار خبير سوق الانتقالات بشبكة “سكاي سبورت”، جيانلوكا دي مارزيو، إلى أن خورخي ميسي، والد اللاعب، سيجتمع خلال أيام قليلة مع مسؤولي نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأضاف: “عودة ليونيل إلى ناديه السابق، برشلونة الإسباني، تبدو معقدة بسبب الوضع المالي للعملاق الكتالوني، ويُعد الهلال، هو المرشح الأقوى للفوز بصفقة ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تقدم بعرض فلكي”.

ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر psg

وتابع: “نادي الهلال أغرى النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022، براتب سنوي قيمته 400 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 100 إلى 200 مليون يورو من عقود الرعاية”.

وواصل خبير سوق الانتقالات، قائلًا: “لكن في الساعات القليلة المقبلة، سيعقد خورخي لقاء مع مالك إنتر ميامي، لكن الانتقال إلى النادي الأمريكي أمر معقد”.

وجاء في ختام التقرير: “الهلال يتفوق على الجميع في سباق الفوز بصفقة ميسي، إلا أن ملاك نادي إنتر ميامي يرفضون رفع راية الاستسلام، وسيواصلون محاولاتهم حتى اللحظات الأخيرة”.

ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر psg

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج
السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل...

السعودية اليوم
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي لـ طالبان
السعودية اليوم

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي...

السعودية اليوم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً...

السوق
موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الرياضة
محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات
العالم

محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات

العالم
فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين
السعودية اليوم

فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول...

السعودية اليوم
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم