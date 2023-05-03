3 عروض أمام ميسي والهلال الأقرب لحسم الصفقة

اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي، ليصبح مستقبله عالقًا بين 3 جهات.

الرحيل عن سان جيرمان

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير أنه أبلغ إدارة النادي رسميًا برحيله عن الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت تقارير قد أكدت أن إدارة باريس سان جيرمان قد عاقبت النجم الأرجنتيني، بالإيقاف لمدة أسبوعين عن التدريبات والمباريات مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لسفره بدون الحصول على إذن.

ميسي يُفاضل بين العروض

وأشار خبير سوق الانتقالات بشبكة “سكاي سبورت”، جيانلوكا دي مارزيو، إلى أن خورخي ميسي، والد اللاعب، سيجتمع خلال أيام قليلة مع مسؤولي نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأضاف: “عودة ليونيل إلى ناديه السابق، برشلونة الإسباني، تبدو معقدة بسبب الوضع المالي للعملاق الكتالوني، ويُعد الهلال، هو المرشح الأقوى للفوز بصفقة ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تقدم بعرض فلكي”.

وتابع: “نادي الهلال أغرى النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022، براتب سنوي قيمته 400 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 100 إلى 200 مليون يورو من عقود الرعاية”.

وواصل خبير سوق الانتقالات، قائلًا: “لكن في الساعات القليلة المقبلة، سيعقد خورخي لقاء مع مالك إنتر ميامي، لكن الانتقال إلى النادي الأمريكي أمر معقد”.

وجاء في ختام التقرير: “الهلال يتفوق على الجميع في سباق الفوز بصفقة ميسي، إلا أن ملاك نادي إنتر ميامي يرفضون رفع راية الاستسلام، وسيواصلون محاولاتهم حتى اللحظات الأخيرة”.