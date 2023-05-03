3 مباريات غدًا في ختام مباريات الجولة الـ25 بـ دوري روشن

تُختتم مباريات الجولة الـ 25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الأربعاء، بإقامة 3 مباريات.

مباريات الغد

المباراة الأولى ستكون بين فريقي التعاون والاتحاد وتبدأ في السابعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

المباراة الثانية ستكون بين فريقي الشباب والفتح وتبدأ في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام في ملعب “الملز”، بينما يلعب الوحدة ضد ضمك في التاسعة والنصف مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وكانت مباريات الجولة الـ25 من الدوري انطلقت يوم 18 إبريل الماضي بالديربي بين الهلال والنصر، وفاز الهلال بثنائية دون رد، كما استُكملت المباريات اليوم الثلاثاء بفوز الرائد على الباطن بثلاثية لهدف، وفوز أبها على العدالة بهدف دون رد، بينما تُقام حاليًّا مباراتي “الطائي والفيحاء” و”الاتفاق والخليج: في الجولة ذاتها.