Icon

أهداف سُجلت بعد الدقيقة 100 بدوري روشن Icon وست هام يضمن البقاء في البريميرليج Icon بركان جبل إتنا يثور من جديد ويفزع إيطاليا Icon 3 مباريات لـ الهلال ضمن الأكثر دقائق لعب فعلي Icon استقبال مميز لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء تشيلسي Icon وزيرة داخلية بريطانيا في مأزق Icon أحمد بامسعود البديل الرابح Icon ضبط 3 مواطنين بتهمة ترويج الإمفيتامين المخدر Icon العامري يدشن فعاليات مؤتمر الإعلام الوطني بمشاركة 70 شخصية Icon عرض سعودي لضم داني سيبايوس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري روشن هذا الموسم

3 مباريات لـ الهلال ضمن الأكثر دقائق لعب فعلي

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
3 مباريات لـ الهلال ضمن الأكثر دقائق لعب فعلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليكون طرفًا في 3 مباريات ضمن الأكثر دقائق لعب فعلي.

الهلال طرفًا بـ3 مباريات

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب فعلي، وجاءت مباراة الهلال ضد الاتفاق في الصدارة بـ64:58 دقيقة.

قد يهمّك أيضاً
جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة

جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة

الحميد يدعم مدرج التعاون بـ50 ألف ريال

الحميد يدعم مدرج التعاون بـ50 ألف ريال

وجاءت مباراة النصر ضد الرائد في المركز الثاني بـ63:55 دقيقة، ثم مواجهة التعاون ضد الهلال بـ63:20 دقيقة، وحل لقاء الاتحاد أمام أبها رابعًا بـ62:35 دقيقة، ثم كلاسيكو الاتحاد والزعيم بـ61:50 دقيقة.

قد يهمّك أيضاً
مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى بورتسودان

مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى بورتسودان

دروس التقوية رفاهية لدى بعض الطلاب

دروس التقوية رفاهية لدى بعض الطلاب

دوري روشن السعودي
قائمة المباريات – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 27 جولة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ63 نقطة، ثم النصر برصيد 60 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، بالتساوي مع الهلال.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ39 نقطة، ثم الطائي برصيد 34 نقطة، يليه الاتفاق بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، ثم الخليج برصيد 24 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ19 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض
السعودية اليوم

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض

السعودية اليوم
التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر “تمهير”
حصاد اليوم

التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس...

حصاد اليوم
8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد
السعودية اليوم

8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا...

السعودية اليوم
مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز
السعودية اليوم

مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من...

السعودية اليوم
ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار شخص
صحة وطب‎

ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار...

صحة وطب‎
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة
الرياضة

جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة

الرياضة
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي
أخبار رئيسية

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو...

أخبار رئيسية