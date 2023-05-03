3 مباريات لـ الهلال ضمن الأكثر دقائق لعب فعلي

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليكون طرفًا في 3 مباريات ضمن الأكثر دقائق لعب فعلي.

الهلال طرفًا بـ3 مباريات

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب فعلي، وجاءت مباراة الهلال ضد الاتفاق في الصدارة بـ64:58 دقيقة.

وجاءت مباراة النصر ضد الرائد في المركز الثاني بـ63:55 دقيقة، ثم مواجهة التعاون ضد الهلال بـ63:20 دقيقة، وحل لقاء الاتحاد أمام أبها رابعًا بـ62:35 دقيقة، ثم كلاسيكو الاتحاد والزعيم بـ61:50 دقيقة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 27 جولة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ63 نقطة، ثم النصر برصيد 60 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، بالتساوي مع الهلال.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ39 نقطة، ثم الطائي برصيد 34 نقطة، يليه الاتفاق بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، ثم الخليج برصيد 24 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ19 نقطة.