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طريف والقريات الأدنى بـ 15 مئوية

3 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 41 مئوية

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
3 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 41 مئوية
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المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة وحفر الباطن والخرج أعلى درجة حرارة بـ41 مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ15 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة وحفر الباطن والخرج 41 مئوية، الرياض والصمان والتنهات ووادي الدواسر والأحساء والدهناء 40 مئوية، المدينة المنورة والدمام وشرورة 39 مئوية، بريدة والمجمعة 38 مئوية، جدة 37 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: طريف والقريات 15 مئوية، أبها والباحة 16 مئوية، تبوك 18مئوية، عرعر 19 مئوية، سكاكا والطائف والعلا 20 مئوية ، الدمام وبريدة والدوادمي والصمان والتنهات والأحساء والوجه 22 مئوية، نجران ورفحاء والمجمعة 23 مئوية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

وأضاف التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.

 

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