3 ملايين ريال خسائر الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 أي لمدة ثلاثة أشهر.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 3 ملايين ريال خسائر “الفخارية” في الربع الأول.

وجاءت النتائج المالية للشركة كالتالي: