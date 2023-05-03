3 ملايين ريال خسائر الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية

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أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 أي لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 3 ملايين ريال خسائر “الفخارية” في الربع الأول.
وجاءت النتائج المالية للشركة كالتالي:
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|20.6
|18.5
|11.35
|24.9
|-17.27
|إجمالي الربح (الخسارة)
|3.2
|2.9
|10.34
|0.47
|580.85
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|-2.3
|-2.7
|-14.81
|-6.8
|-66.18
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|-2.9
|1.27
|–
|1.44
|–
|إجمالي الدخل الشامل
|-2.9
|1.27
|–
|1.97
|–
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي