3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الإمفيتامين والحشيش بالخرج

ألقت شرطة محافظة الخرج القبض على 3 مواطنين، لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية.

وحس بيان الأمن العام، تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.