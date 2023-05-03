3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الإمفيتامين والحشيش بالخرج

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ألقت شرطة محافظة الخرج القبض على 3 مواطنين، لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية.
📹 | شرطة محافظة الخرج تقبض على (3) أشخاص، لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/OPFpMR7Ajrقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) May 11, 2023
وحس بيان الأمن العام، تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.