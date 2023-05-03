3 نصائح هامة للحجاج لرحلة آمنة مطمئنة

قدمت وزارة الحج والعمرة 3 نصائح هامة للحجاج، لرحلةٍ آمنة مطمئنة، نحو الحرمين الشريفين.

نصائح هامة

وقالت وزارة الحج في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر: اهتمامك بإحضار المستندات والوثائق الرسمية اللازمة قبل الوصول إلى المطار يسهل عليك استكمال إجراءات السفر.

وتابعت: للحفاظ على سلامتك، عند قدومك بالطائرة، وضعك للأجهزة الإلكترونية في الحقائب المحمولة داخل مقصورة الطائرة دليل على وعيك.

وأردفت: عند القدوم للحجّ، قلّل من عدد أمتعتك، مضيفة: معرفتك للأحجام والأوزان المعتمدة لقبول الأمتعة المشحونة يجعل رحلتك أسهل.

أذن بالناس

أطلقت وزارة الحج والعمرة، أمس هويتها الإعلامية الموحدة لموسم حج هذا العام 1444هـ تحت شعار “أذّن بالناس”، عبر حساباتها الخمسة عشر في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك انسجامًا مع النداء الرباني الذي وجهه المولى سبحانه وتعالى للخليل إبراهيم، ثم من بعده للنبي محمد، عليهما الصلاة والسلام، لإبلاغ المسلمين في أنحاء الأرض بحج بيته الحرام في مكة المكرمة.

أهداف الهوية الإعلامية

وتهدف الهوية الإعلامية إلى تأكيد قيمة المملكة في قيادة العالم الإسلامي، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتسليط الضوء على الجهود التي تقدمها وزارة الحج والعمرة للحجاج القادمين من كل فج عميق، عبر التعريف بالوزارة وأدوارها في قيادة الموسم وتنظيمه، فضلًا عن التثقيف بمناسك الحج وتوعية الحجاج بالخدمات والإجراءات والسلوكيات الصحيحة، في المجالات كافة بـ 14 لغة عالمية، لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وزيادة الامتثال بالأنظمة والتعليمات.