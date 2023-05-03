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في بطولة دوري أبطال آسيا

3 نهائيات على استاد سايتاما قبل مباراة أوراوا والهلال

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
3 نهائيات على استاد سايتاما قبل مباراة أوراوا والهلال
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة أوراوا ريد دايموندز والهلال على استاد سايتاما 2002، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لحصد لقب دوري أبطال آسيا.

مباراة أوراوا والهلال

ويحتضن استاد سايتاما 2002، مباراة أوراوا والهلال في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت عند الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية، علمًا بأن لقاء الإياب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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الهلال وأوراوا - موعد مباراة الهلال وأوراوا
جانب من مباراة الذهاب – المصدر @Alhilal_FC

نهائيات على استاد سايتاما

ويُعد استاد سايتاما هو أكبر ملعب مخصص حصريًا لمباريات كرة القدم في اليابان، وتم بناؤه من أجل استضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2002، ويتسع لـ63 ألفًا و700 مشجع، تم افتتاحه رسميًا في أكتوبر 2001.

واستضاف الاستاد 3 مباريات نهائية في دوري أبطال آسيا، قبل نهائي النسخة الحالية، وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا طرفًا فيهم، ونجح في الفوز باللقب مرتين، وخسر مرة.

استاد سايتاما
ملعب سايتاما – المصدر @theafcdotcom

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2007، على حساب سيباهان الإيراني، حيث فاز على ملعبه بثنائية نظيفة، بعد تعادله ذهابًا خارج أرضه بنتيجة 1\1.

أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2007
جانب من تتويج أوراوا في 2007 – المصدر afc

وواجه أوراوا فريق الهلال في نهائي 2017 على استاد سايتاما، وتعادلا ذهابًا في الرياض، قبل أن يفوز على ملعبه بهدف نظيف، ليحصد اللقب، وتقابلا الفريقان في نسخة 2019، وفاز الزعيم ذهابًا بهدف وإيابًا بثنائية، ليتوج بالبطولة.

أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2017
لاعبو أوراوا في نهائي 2017 – المصدر afc

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