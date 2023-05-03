3 نهائيات على استاد سايتاما قبل مباراة أوراوا والهلال

تترقب الجماهير مباراة أوراوا ريد دايموندز والهلال على استاد سايتاما 2002، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لحصد لقب دوري أبطال آسيا.

مباراة أوراوا والهلال

ويحتضن استاد سايتاما 2002، مباراة أوراوا والهلال في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت عند الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية، علمًا بأن لقاء الإياب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نهائيات على استاد سايتاما

ويُعد استاد سايتاما هو أكبر ملعب مخصص حصريًا لمباريات كرة القدم في اليابان، وتم بناؤه من أجل استضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2002، ويتسع لـ63 ألفًا و700 مشجع، تم افتتاحه رسميًا في أكتوبر 2001.

واستضاف الاستاد 3 مباريات نهائية في دوري أبطال آسيا، قبل نهائي النسخة الحالية، وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا طرفًا فيهم، ونجح في الفوز باللقب مرتين، وخسر مرة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2007، على حساب سيباهان الإيراني، حيث فاز على ملعبه بثنائية نظيفة، بعد تعادله ذهابًا خارج أرضه بنتيجة 1\1.

وواجه أوراوا فريق الهلال في نهائي 2017 على استاد سايتاما، وتعادلا ذهابًا في الرياض، قبل أن يفوز على ملعبه بهدف نظيف، ليحصد اللقب، وتقابلا الفريقان في نسخة 2019، وفاز الزعيم ذهابًا بهدف وإيابًا بثنائية، ليتوج بالبطولة.