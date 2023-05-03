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3 هدافين في تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
3 هدافين في تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يملك فهد المولد نجم الاتحاد السابق والبرازيليان كارلوس إدواردو وتياجو نيفيز نجما الهلال السابقين معدلات تهديفية جيدة في كلاسيكو الهلال والاتحاد، وذلك بمناسبة إقامة الكلاسيكو مساء اليوم في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعد اللاعبون الـ3 هم الهدافين التاريخيين في الكلاسيكو حيث سجل كل من كارلوس إدواردو وتياجو نيفيز 7 أهداف، بينما سجل فهد المولد 4 أهداف.

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وستبدأ المباراة، اليوم في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، كما تنقل المباراة عبر قنوات SSC.

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الهلال والاتحاد

وسيكون تشكيل الهلال المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد، علي البليهي، محمد كنو، ميشايل ديلجادو، لوسيانو فييتو، أندري كاريلو، عبدالله عطيف، إيجالو”.

أما تشكيل نادي الاتحاد المتوقع فسيكون مكونًا من: “مارسيلو جروهي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مدالله العليان، برونو هنريكي، إيجور كورونادو، عوض الناشري، عبدالرحمن العبود، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو”.

ويسعى الاتحاد للفوز على الهلال والثأر من خسارته ضد الأزرق في نصف نهائي كأس الملك يوم 23 أبريل الماضي، بينما يرغب الهلال في الفوز والاقتراب من نادي الشباب صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.

تغيير ملعب المباراة

وكانت لجنة المسابقات في رابطة دوري روشن السعودي، قررت نقل مباراة الهلال والاتحاد من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب الملز وذلك بقرار صدر يوم الخميس الماضي.

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