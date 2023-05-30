Icon

موقع إلكتروني يدفع 1000 دولار مقابل مشاهدة fast and furious Icon حساب المواطن يذكر بشرط هام بشأن الآيبان Icon ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر Icon لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك Icon رئيس النواب الأمريكي يعلن موقفه بشأن أزمة سقف الديون Icon إيميليانو دياز: فقدان الهلال لـ الأمل في لقب الدوري سبب أدائنا ضد الاتحاد Icon أبل تتيح لك نسخة رقمية من صوتك Icon نونو سانتو: الاتحاد دفع ثمن عدم استغلال الفرص ضد الهلال Icon عالم فيروسات يطلق تحذيرًا رغم انتهاء جائحة كورونا Icon إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مجموعات سكانية بولاية بلاتو

30 قتيلًا باشتباكات بين مربي ماشية ومزارعين بنيجيريا

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
30 قتيلًا باشتباكات بين مربي ماشية ومزارعين بنيجيريا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قُتل أكثر من 30 شخصًا في اشتباكات بين مجموعات سكانية في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، على ما أعلن مسؤول محلي الثلاثاء.

تفاصيل الحادثة

وتابع مفوض الإعلام والتواصل في ولاية بلاتو دان مانجانغ، قائلًا: إن الحادثة طالت أكثر من 30 شخصًا، خسروا حياتهم، موضحًا أن الاشتباك وقع الاثنين بين مربي ماشية ومزارعين، وفقًا لفرانس برس.

قد يهمّك أيضاً
رئاسة الهيئة: لا صحة لما يتداول من إشاعات تتعلق بعملنا

رئاسة الهيئة: لا صحة لما يتداول من إشاعات تتعلق بعملنا

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

قد يهمّك أيضاً
رئيس نادي الهلال: لا تسألوني عن صفقة ميسي

رئيس نادي الهلال: لا تسألوني عن صفقة ميسي

ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر

ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من السودان: اللي تحتاجونه حاضرين فيه
السعودية اليوم

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من...

السعودية اليوم
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
آخر الاخبار

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب...

آخر الاخبار
70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3 أشهر
تكنولوجيا

70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3...

تكنولوجيا
حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك
آخر الاخبار

حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس...

آخر الاخبار
كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية
العالم

كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع...

العالم
الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة
السعودية اليوم

الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق...

السعودية اليوم
رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في نعمة
السعودية اليوم

رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في...

السعودية اليوم
التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا من السودان
أخبار رئيسية

التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا...

أخبار رئيسية