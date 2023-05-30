30 قتيلًا باشتباكات بين مربي ماشية ومزارعين بنيجيريا

قُتل أكثر من 30 شخصًا في اشتباكات بين مجموعات سكانية في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، على ما أعلن مسؤول محلي الثلاثاء.

تفاصيل الحادثة

وتابع مفوض الإعلام والتواصل في ولاية بلاتو دان مانجانغ، قائلًا: إن الحادثة طالت أكثر من 30 شخصًا، خسروا حياتهم، موضحًا أن الاشتباك وقع الاثنين بين مربي ماشية ومزارعين، وفقًا لفرانس برس.