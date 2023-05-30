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دعت الشركة أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم عبر نظام نور

30 يومًا متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
30 يومًا متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي
المواطن - واس

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أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” -الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي-، عن قرب إغلاق موعد التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445ه والذي يفصلنا عنه ثلاثين يومًا فقط.

عبر نظام نور

ودعت أولياء الأمور إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم في الخدمة عبر نظام نور الوزاري من خلال الرابط: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx، مشيرةً إلى أن جميع طلبات التسجيل ستخضع للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية.

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1.2 مليون طالب وطالبة

وبينّت الشركة أن فتح باب التسجيل المبكر في الخدمة والذي بدأ من 29 يناير 2023م جاء بهدف دراسة الطلبات وتحديد المسارات والاستعداد لتجهيز الأسطول وتقديم الخدمة وضمان توفرها في اليوم الدراسي الأول، مؤكدةً جاهزيتها لنقل كامل الطاقة الاستيعابية التي تصل إلى 1.2 مليون طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة على متن أسطول حافلات يتجاوز 20 ألف حافلة ومركبة، مجهزةً بمعايير الأمن والسلامة والتقنيات الحديثة وأجهزة المراقبة الآلية للحافلات AVL، والتي يتم فحصها من خلال فريق ميداني رقابي وفق أفضل الممارسات، وعبر عدة تطبيقات وأنظمة تقنية ورقابية أنشأتها الشركة وطورتها وفق ضوابط ومعايير عالمية في خدمات النقل المدرسي.

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200 ريال أجرة التسجيل للعام الكامل

وأوضحت “رافد” أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل، مبينةً أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد، علمًا أن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، معفيون من أجور التسجيل.

يشار إلى أن شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” خصصت قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني[email protected]، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (Rafedsaudi)، إضافة إلى موقعها الإلكتروني.

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