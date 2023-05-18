32 مشروع قرار مرتقب على طاولة القمة العربية بجدة فيصل فجر مفتاح تألق الوحدة ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة بتبوك والجوف لقطات بالأقمار الصناعية تكشف دمار مدينة أوكرانية الشباب يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة التعليم تعلن نتيجة النقل الخارجي وتحقق الرغبة الأولى لأكثر من 72% والد التوأم السيامي النيجيري يسجد فرحًا بعد نجاح فصلهما إيفر بانيغا يتألق في دوري روشن حالة التوأم السيامي النيجيري مستقرة بعد عملية الفصل الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر
تستعرض القمة العربية الـ 32 المقرر انعقادها غدًا في جدة أبرز الملفات والقضايا بالمنطقة، وسط ترقب لـ 32 مشروع قرار على طاولة البحث أمام القادة والرؤساء العرب.
وبحسب ما ذكرته” سكاي نيوز” فإن من أبرز المشاريع التي سيبحثها القادة، القضية الفلسطينية والتطوراتُ في قطاع غزة والضفة الغربية، على اعتبارها قضيةَ العرب الممتدة.
فيما تفرض أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم، والتأكيد على أن الأزمة شأن داخلي، لا يحتمل التدويل.
ومع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يحظى ملف الأزمة الممتدة في البلاد على مدى أكثرَ من عقد، بحيّز من مشاريعِ القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.
وبطبيعة الحال، لن تغيب الأزمتان الليبية واليمنية عن طاولة القمة العربية، كما ستحظى ببحث الأوضاع في لبنان، وتحديدًا ملفَ الفراغ الرئاسي والأوضاعَ الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى أوضاعِ اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
ويتضمن جدول أعمال القمة العربية، تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.
ومن المقرر أن تبحث القمة بعض الجوانب الاقتصادية بالتركيز ملف الأمن الغذائي العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.