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تتصدرها قضية فلسطين والسودان وعودة سوريا

32 مشروع قرار مرتقب على طاولة القمة العربية بجدة

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
32 مشروع قرار مرتقب على طاولة القمة العربية بجدة
المواطن - فريق التحرير

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تستعرض القمة العربية الـ 32 المقرر انعقادها غدًا في جدة أبرز الملفات والقضايا بالمنطقة، وسط ترقب لـ 32 مشروع قرار على طاولة البحث أمام القادة والرؤساء العرب.

أبرز المشاريع

وبحسب ما ذكرته” سكاي نيوز” فإن من أبرز المشاريع التي سيبحثها القادة، القضية الفلسطينية والتطوراتُ في قطاع غزة والضفة الغربية، على اعتبارها قضيةَ العرب الممتدة.

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فيما تفرض أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم، والتأكيد على أن الأزمة شأن داخلي، لا يحتمل التدويل.

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ومع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يحظى ملف الأزمة الممتدة في البلاد على مدى أكثرَ من عقد، بحيّز من مشاريعِ القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.

وبطبيعة الحال، لن تغيب الأزمتان الليبية واليمنية عن طاولة القمة العربية، كما ستحظى ببحث الأوضاع في لبنان، وتحديدًا ملفَ الفراغ الرئاسي والأوضاعَ الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى أوضاعِ اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

جدول أعمال القمة

ويتضمن جدول أعمال القمة العربية، تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.

ومن المقرر أن تبحث القمة بعض الجوانب الاقتصادية بالتركيز ملف الأمن الغذائي العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.

 

 

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