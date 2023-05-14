32 مليون ريال أرباح الكيميائية السعودية

أعلنت الشركة “الكيميائية السعودية” القابضة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 32 مليون ريال أرباح في الربع الأول.

وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي: