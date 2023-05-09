35 وظيفة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 35 وظيفة لحملة البكالوريوس فأعلى بمختلف المجالات بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الإلكترونية.
– هندسة التصنيع.
– علوم الحاسب.
– هندسة النظم.
– هندسة أنظمة التحكم.
– هندسة الاتصالات.
– الهندسة الكيميائية.
– هندسة المواد.
– هندسة البرمجيات.
– نظم المعلومات.
– الذكاء الاصطناعي.
– هندسة المواد.
– هندسة التصنيع.
– علوم النظم.
– هندسة النظم.
– علم الطيران.
– تعلم الآلة.
.. وغيرها من التخصصات.
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