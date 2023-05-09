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35 وظيفة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
35 وظيفة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 35 وظيفة لحملة البكالوريوس فأعلى بمختلف المجالات بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الإلكترونية.
– هندسة التصنيع.
– علوم الحاسب.
– هندسة النظم.
– هندسة أنظمة التحكم.
– هندسة الاتصالات.
– الهندسة الكيميائية.
– هندسة المواد.
– هندسة البرمجيات.
– نظم المعلومات.
– الذكاء الاصطناعي.
– هندسة المواد.
– هندسة التصنيع.
– علوم النظم.
– هندسة النظم.
– علم الطيران.
– تعلم الآلة.
 .. وغيرها من التخصصات.

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طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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