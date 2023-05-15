3500 فرصة وظيفية بعدة مجالات في التدريب التقني

أعلنت إدارة التدريب التقني بالمنطقة الشرقية عن إقامة ملتقى التوظيف الموحد 2023م والذي تنظمه الكلية التقنية بالدمام بمشاركة المنشآت التدريبية بالدمام والقطيف، توفر من خلاله (أكثر من 3500 فرصة وظيفية)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

عن ملتقى التوظيف:

يهدف ملتقى التوظيف الذي يستمر لمدة يومين، للتعريف بالشركات المشاركة وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل وجلسات إرشادية.

يأتي ملتقى التوظيف امتدادًا لحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تمكين الكوادر الوطنية، والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقًا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة شركاء التوظيف في القطاع الخاص والعام، للاستفادة من الدعم الذي تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتلبية احتياجاتهم في الوظائف.

كما يتيح ملتقى التوظيف للشركات التعريف بنشاطها، وعرض الفرص الوظيفية، والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل وإجراء المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى احتواء الفعالية على ورش عمل للباحثين عن عمل بغرض تمكينهم وتهيئتهم للدخول لسوق العمل.

موعد الملتقى:

من يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م إلى الأحد 1444/11/01هـ الموافق 2023/05/21م (من الساعة 10:00 صباحاً إلى 2:00 مساءً).