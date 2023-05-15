3500 فرصة وظيفية بعدة مجالات في التدريب التقني

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أعلنت إدارة التدريب التقني بالمنطقة الشرقية عن إقامة ملتقى التوظيف الموحد 2023م والذي تنظمه الكلية التقنية بالدمام بمشاركة المنشآت التدريبية بالدمام والقطيف، توفر من خلاله (أكثر من 3500 فرصة وظيفية)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
من يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م إلى الأحد 1444/11/01هـ الموافق 2023/05/21م (من الساعة 10:00 صباحاً إلى 2:00 مساءً).
💠 اكثر من 3500 فرصة وظيفية بانتظاركم،
الإدارة #التدريب_التقني بالمنطقة الشرقية تُطلق ملتقى التوظيف الموحد 2023م والذي تنظمه الكلية التقنية بالدمام بمشاركة المنشآت التدريبية بالدمام والقطيف.قد يهمّك أيضاً
🗓 20 – 21 مايو 2023
📌في مقر الكلية التقنية بالدمام
للتسجيل : https://t.co/kvHwRmtUZm pic.twitter.com/aEDNBg4oee
— التدريب التقني بالمنطقة الشرقية (@tvtc_east) May 14, 2023