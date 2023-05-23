388 مليون ريال أرباح “سينومي سنترز” في الربع الأول

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أعلنت شركة المراكز العربية “سينومي سنترز” عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 (ثلاثة أشهر).
وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|576.8
|519.2
|11.09
|550.8
|4.72
|إجمالي الربح (الخسارة)
|491.1
|446.1
|10.09
|462.5
|6.18
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|490.1
|295.6
|65.8
|542.7
|-9.69
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|388
|171.9
|125.71
|455.7
|-14.86
|إجمالي الدخل الشامل
|388.1
|177.8
|118.28
|454.3
|-14.57