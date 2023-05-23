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ارتفعت بنسبة 125%

388 مليون ريال أرباح “سينومي سنترز” في الربع الأول

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
388 مليون ريال أرباح “سينومي سنترز” في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المراكز العربية “سينومي سنترز” عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 (ثلاثة أشهر).

النتائج المالية للشركة

وأوضحت شركة المراكز العربية “سينومي سنترز” 388 مليون ريال أرباح “سينومي سنترز” خلال الربع الأول .. ارتفعت 125 %

وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 576.8 519.2 11.09 550.8 4.72
إجمالي الربح (الخسارة) 491.1 446.1 10.09 462.5 6.18
الربح (الخسارة) التشغيلي 490.1 295.6 65.8 542.7 -9.69
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 388 171.9 125.71 455.7 -14.86
إجمالي الدخل الشامل 388.1 177.8 118.28 454.3 -14.57

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