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تظهر قبل التشخيص بسنوات

4 أعراض بمثابة جرس إنذار لسرطان الأمعاء

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
4 أعراض بمثابة جرس إنذار لسرطان الأمعاء
المواطن - فريق التحرير

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يعد سرطان الأمعاء، المعروف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم، خطيرًا جدًّا حال عدم اكتشاف الأعراض الأولية مبكرًا.

علامات متعددة

وعلى الرغم من وجود علامات متعددة للمرض يجب البحث عنها، فقد وجد بحث جديد أن هناك أربعة أعراض رئيسية تشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء المبكر، وفقًا لإكسبريس.

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ويعتقد باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس أن هذه العلامات قد تحمل الإجابة على الاكتشاف المبكر والتشخيص المبكر لسرطان القولون والمستقيم بين البالغين الأصغر سنًّا.

وكجزء من الدراسة، التي نُشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان، حلل الفريق بيانات أكثر من 5000 مريض مصاب بسرطان الأمعاء المبكر- المصنف على أنه سرطان يحدث قبل سن الخمسين.

أربعة أعراض

وقرروا أنه في أي مكان ما بين ثلاثة أشهر وسنتين قبل التشخيص، من المحتمل أن يعاني المرضى من أربعة أعراض:

– وجع بطن.

– نزيف في المستقيم.

– إسهال.

– فقر الدم بسبب نقص الحديد.

وتم تحديد أن وجود عرض واحد فقط من الأعراض يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ويزيد وجود عرضين من خطر الإصابة بأكثر من 3.5 مرات؛ وقد أدى وجود ثلاثة أو أكثر إلى زيادة المخاطر بأكثر من 6.5 مرة.

وأوضح كبير الباحثين يين كاو: “نريد أن يكون البالغون الأصغر سنًّا على دراية بهذه العلامات والأعراض التي يحتمل أن تكون شديدة الوضوح ويتصرفوا وفقًا لها- خاصة لأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يعتبرون في خطر منخفض، ولا يتلقون فحصًا روتينيًّا لسرطان القولون والمستقيم. من الضروري أيضًا نشر الوعي بين أطباء الرعاية الأولية وأطباء الجهاز الهضمي وأطباء الطوارئ. وحتى الآن، تم اكتشاف العديد من سرطانات القولون والمستقيم المبكرة في غرف الطوارئ، وغالبًا ما يكون هناك تأخيرات كبيرة في التشخيص لهذا السرطان”.

وقال كاو: إن هناك عرضين على وجه الخصوص- نزيف في المستقيم وفقر الدم بسبب نقص الحديد، وهي حالة لا توجد فيها خلايا دم حمراء صحية كافية لحمل الأكسجين- يشيران إلى الحاجة إلى التنظير الداخلي والمتابعة في الوقت المناسب.

الأعراض الرئيسية

وتسرد NHS الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء على النحو التالي:

– تغييرات في برازك، مثل وجود براز أكثر ليونة أو إسهالًا أو إمساكًا غير معتاد بالنسبة لك.

– الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد بالنسبة لك.

– دم في برازك قد يبدو أحمر أو أسود.

– نزيف من مؤخرتك.

– غالبًا ما تشعر بالحاجة إلى التبرز، حتى لو كنت قد ذهبت إلى المرحاض للتو.

– آلام في البطن.

– الانتفاخ.

– فقدان الوزن دون محاولة.

– الشعور بالتعب الشديد بدون سبب.

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