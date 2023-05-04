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لرفع الكفاءة المهنية وجودة الخدمات

4 بطاقات خاصة لسائقي الحافلات لمزاولة أنشطة النقل

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
4 بطاقات خاصة لسائقي الحافلات لمزاولة أنشطة النقل
المواطن - واس

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دعت الهيئة العامة للنقل، المنشآت والأفراد في أنشطة النقل بالحافلات (النقل المتخصص والتعليمي)، ونشاط نقل البضائع، وكذلك نشاط سحب المركبات إلى إصدار بطاقات السائقين التي تمكنهم من مزاولة أنشطة النقل، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية للسائقين، وجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز متطلبات السلامة في عمليات النقل.

بطاقة سائق مؤقتة

وصنفت الهيئة هذه البطاقات “بطاقة سائق مؤقتة” وهي التي يتم إصدارها للسائقين في نشاط نقل البضائع بشكل مؤقت ولمن يحمل تأشيرة سائق ورخصة سير دولية وتكون مدتها 90 يوماً غير قابلة للتجديد ويسمح بمزاولة النشاط بها.

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وفي ظل قرب انطلاق موسم الحج تُتيح الهيئة بطاقة السائق الموسمية، وهي التي يتم إصدارها للسائقين في نشاط النقل المتخصص بشكل موسمي لمن يحملون تأشيرة سائق حافلة موسمي لاستخدامها في المواسم كموسم الحج والعمرة، وتكون مدتها 90 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ويسمح بمزاولة النشاط بها، بالإضافة إلى بطاقة السائق السنوية التي يتم إصدارها للسائقين في الأنشطة المذكورة آنفًا وبشكل سنوي بغرض مزاولة النشاط ومدتها سنة قابلة للتجديد ويسمح بمزاولة النشاط بها، كذلك بطاقة السائق المقيّدة التي يتم إصدارها للسائقين في نشاط نقل البضائع بغرض إنجاز المعاملات الحكومية وتكون مدتها 30 يوماً غير قابلة للتجديد ولا يسمح بمزاولة النشاط بها.

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وأشارت إلى أنه بإمكان الراغبين بإصدار بطاقات السائقين زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة نقل (هنا) والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة كافة بكل يسر وسهولة.

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