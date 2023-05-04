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من المدفوعات إلى المواعدة

4 تغييرات منتظرة في تويتر تحت رئاسة ليندا ياكارينو

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
4 تغييرات منتظرة في تويتر تحت رئاسة ليندا ياكارينو
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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تولت ليندا ياكارينو رئاسة تويتر، أمس الجمعة، وذلك بعدما أعلن رجل الأعمال إيلون ماسك أن مديرة الإعلانات في NBCUniversal  ستصبح الرئيس التنفيذي الجديد للشركة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هناك الكثيرين ممن ينتظرون التغييرات القادمة في التطبيق، لاسيما وأن قطب التكنولوجيا أعلن عن تحول الشركة إلى X أي تطبيق كل شيء تحت رئاسة ليندا.

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المدفوعات

في هذا الوقت من العام الماضي، في قمة All-in Summit أشاد ماسك بتطبيق WeChat وهو تطبيق وسائط اجتماعية صيني ضخم يوفر المراسلة ومحادثات الفيديو وألعاب الفيديو ومشاركة الصور وخدمات الركوب وتوصيل الطعام والخدمات المصرفية والتسوق مع مكانية الدفع بواسطة PayPal.

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وقال ماسك: إنه رائع، ليس لدينا أي شيء من هذا القبيل خارج الصين، وتبنى ليندا نفس التفكير؛ لذلك يمكن رؤية ميزات الدفع في التحديثات الجديدة من التطبيق.

4 تغييرات منتظرة في تويتر تحت رئاسة ليندا ياكارينو

مكالمات الهاتف والفيديو

في وقت سابق من هذا الأسبوع، غرد ماسك أن الميزات الجديدة التي تتيح الدردشة الصوتية والمرئية قيد العمل حاليًا في تويتر، متابعًا: مستخدمو تويتر سيتمكنون قريبًا من التحدث إلى الناس في أي مكان في العالم دون إعطائهم رقم هاتفك، وبالطبع فإن هذا من شأنه منافسة واتساب وماسنجر، ومن المتوقع أن يظهر هذا التحديث تحت رئاسة ليندا.

البث والنشرات الإخبارية

يتم تطوير المنصة حاليًا لتشمل مساحة الرسائل الإخبارية المدفوعة والتنافس مع شركة Substack الرائدة في السوق وتقديم خدمات الدفع والتسجيل لمنشئي المحتوى الطموحين، وتطمح المنصة لتوسعها كوجهة إعلامية وليس مجرد منصة تدوين صغيرة.

المواعدة

قد يم إضافة ميزات تطبيق المواعدة في تويتر، وعلى الرغم من أن المواقع الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك فيسبوك قد اتخذت خطوة في الدخول إلى مساحة تطبيق المواعدة، إلا أن أيًا منها لم يحدث أي تأثير في سوق تيندر العملاق، الذي يفتخر بإنتاج 55 مليار مطابقة في غضون ثماني سنوات.

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