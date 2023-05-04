4 حالات لا يُعاقب فيها الشخص المدمن جنائيًّا

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كشف المحامي نايف المرشدي الحالات التي لا يُعاقب فيها الشخص المدمن ولا يدخل السجن.
المحامي نايف المرشدي يكشف متى لا يُعاقب الشخص المدمن ولا يدخل السجن@naifb22#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد#تواصل_الرسالة#الرسالة pic.twitter.com/xKm5tr1BXVقد يهمّك أيضاً
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 2, 2023
وقال المرشدي خلال لقاء له مع قناة الرسالة: إنه في حال تقدم الشخص المدمن بالبلاغ بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته، تقدموا ببلاغ عن الجريمة يُعفى من العقوبة الجنائية ويتم التعامل بسرية.
وتابع: تتم معالجة الشخص ويصبح شخصًا نافعًا في المجتمع، حيث سيتم التعامل معه علاجيًّا وليس عقابيًّا، فلدينا مصحات متخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم.