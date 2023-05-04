Icon

إطلاق معارض السعودية نحو الفضاء في الرياض وجدة والظهران Icon 120 مليون ريال أرباح أسواق العثيم Icon إسمنت المدينة تربح 28 مليون ريال في الربع الأول Icon القبض على يمني لترويجه المخدرات في جازان Icon 75 وظيفة بشركة السلام لصناعة الطيران Icon السفراء منصات إعلام خارجي ومنابر ثقافية فاعلة لدولهم Icon مكة المكرمة ووادي الدواسر الأعلى حرارة اليوم بـ 43 مئوية Icon 5 أشياء يجب فحصها في سيارتك بشكل دوري Icon تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 17 مليون ريال Icon 4 رواد أعمال يحصدون جوائز الموسم الخامس لمبادرة عصاميون 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في حفل كبير بحضور قيادات من القطاعين العام والخاص

4 رواد أعمال يحصدون جوائز الموسم الخامس لمبادرة عصاميون 2023

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ صباحاً
4 رواد أعمال يحصدون جوائز الموسم الخامس لمبادرة عصاميون 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كرّمت مبادرة محمد إبراهيم السبيعيّ لدعم روّاد الأعمال “عصاميون”، الفائزين بجوائز موسمها الخامس لعام 2023 في حفلها السنوي الذي أقيم بمدينة الرياض، بحضور قيادات الهيئة العامّة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة وصندوق التنمية الصناعيّ وبنك التنمية الاجتماعيّة وغرفة الرياض، وعدد كبير من شخصيات القطاعين العامّ والخاصّ، المهتمّين بريادة الأعمال.

قد يهمّك أيضاً
فيديو تيك توك يقتل طفلًا في لبنان

فيديو تيك توك يقتل طفلًا في لبنان

برشلونة يسعى لحسم مصير جوردي ألبا بعد عرض الهلال

برشلونة يسعى لحسم مصير جوردي ألبا بعد عرض الهلال

وأعلن في حفل المبادرة، والذي نظّمته شركة محمد إبراهيم السبيعيّ وأولاده للاستثمار (ماسك)، عن فوز مازن الضرّاب، مؤسّس شركة زد للتجارة الإلكترونيّة بجائزة أفضل شخصيّة عصاميّة رياديّة لعام 2023، كما أعلن فوز محمد الضالع مؤسّس ومدير شركة دايركت بجائزة المسار التجاريّ، وسلطان سالم القثاميّ الرئيس التنفيذيّ لشركة المعايير العضويّة لإنتاج الأسمدة بجائزة المسار الصناعيّ، ومشعل الهرسانيّ مؤسّس شركة ترتيل بجائزة مسار الريادة الاجتماعيّة، حيث حصل كلّ فائز منهم على جائزة ماليّة قدرها 100 ألف ريال، تقديرًا لجهده ونجاحه، ولتحفيزه على استكمال مسيرته في عالم الأعمال.

قد يهمّك أيضاً
لقطات مأساوية لسوق الصواريخ في جدة بعد إخماد الحريق

لقطات مأساوية لسوق الصواريخ في جدة بعد إخماد الحريق

بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن نهائي كأس الملك

بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن نهائي كأس الملك

مبادرة عصاميون 2023

وشارك في تسليم جوائز الحفل كلّ من؛ رئيس مجلس إدارة شركة “ماسك” إبراهيم السبيعيّ، والرئيس التنفيذيّ لصندوق التنمية الصناعيّة، سمو الأمير سلطان بن خالد آل سعود، ونائب محافظ هيئة منشآت سعود السبهان، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد.

وقال ناصر السبيعيّ، نائب رئيس مجلس إدارة “ماسك” خلال الحفل، إن الشركة أطلقت مبادرة (عصاميّون) قبل خمس سنوات؛ إيمانًا منها بدور القطاع الخاصّ في دعم الاقتصاد الوطنيّ، ورغبة في المساهمة الفاعلة في تحفيز بيئة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الجائزة تهدف لتكريم أصحاب قصص النجاح من روّاد ورائدات الأعمال السعوديّين والقادة التنفيذيّين، الذين صنعوا تجارب ملهمة في عالم الأعمال، واستحقوا أن يكونوا مثالًا يحتذى لغيرهم من أبناء وبنات المملكة.

وأضاف ناصر السبيعيّ أن المبادرة تأتي امتدادًا لدور والده، محمد إبراهيم السبيعيّ -رحمه الله- مؤسّس شركة ماسك، في تعزيز قيم العصاميّة وريادة الأعمال، وهي قِيَم مثّلت دومًا ركائز مهمّة في عملية بناء نهضة المملكة، معبّرًا عن أمله في أن تواصل المبادرة نجاحها ونموّها خلال السنوات المقبلة، لتكون عاملًا رئيسيًّا في إلهام كثير من المشاريع الرياديّة في المملكة، وتحفّزها لتحقيق طموحها في عالم الأعمال.

وشهدت المبادرة في موسمها الخامس، مشاركة واسعة لروّاد ورائدات الأعمال السعوديّين من مختلِف مناطق المملكة، تجاوزت 1000 مشاركة، كانت المنافسة بينهم كبيرة في ظلّ جودة وتميّز مشاريعهم، حيث أكّدت لجان التحكيم أنها واجهت صعوبة كبيرة في اختيار الفائزين، بعدما أجرت عمليّة التحكيم على عدّة مراحل، تمّ خلالها تصفية المتقدّمين، وإجراء مقابلات شخصيّة مع المتأهّلين للقوائم النهائيّة، حتى تمّ اختيار أفضل ثلاثة مرشّحين في كلّ مسار، وإعلان الفائز من بينهم.

   

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من السودان: اللي تحتاجونه حاضرين فيه
السعودية اليوم

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من...

السعودية اليوم
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
آخر الاخبار

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب...

آخر الاخبار
70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3 أشهر
تكنولوجيا

70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3...

تكنولوجيا
حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك
آخر الاخبار

حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس...

آخر الاخبار
كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية
العالم

كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع...

العالم
الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة
السعودية اليوم

الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق...

السعودية اليوم
رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في نعمة
السعودية اليوم

رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في...

السعودية اليوم
التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا من السودان
أخبار رئيسية

التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا...

أخبار رئيسية