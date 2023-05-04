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غدًا في الجولة الـ29

4 غيابات لـ الهلال عن مواجهة أبها

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
4 غيابات لـ الهلال عن مواجهة أبها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن 4 غيابات لـ الهلال في مباراة أبها غدًا في الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الإعلامي عبدالله الحنيان المقرب من أزرق الرياض عبر حسابه في “تويتر”: إن قائمة أزرق الرياض سوف تشهد غياب كل من سالم الدوسري ومحمد كنو ومحمد البريك وعبدالله المعيوف.

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غيابات الهلال

ويسعى أزرق الرياض للفوز على أبها غدًا، مع تعثر الشباب بالخسارة أمام التعاون، ليصعد الأزرق إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

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وتقام جميع مباريات الجولة الـ29 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @SPL

وتنطلق غدًا مباريات “الاتفاق ضد النصر” و”الشباب ضد التعاون” و”الطائي ضد الوحدة” و”الرائد ضد الخليج” و”الفتح ضد ضمك” و”أبها ضد الهلال” و”الفيحاء ضد الاتحاد” و”الباطن ضد العدالة”.

وقبل مباريات الغد، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري المحترفين برصيد 66 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 63 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 53 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 49 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 42 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 35 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 34 نقطة، الرائد تاسعًا، الاتفاق عاشرًا برصيد 33 نقطة، أبها في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 27 نقطة، الخليج في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.

محمد كنو - الهلال والفيحاء
كنو

 

 

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