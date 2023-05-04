4 قنوات ناقلة لـ نهائي كأس الملك

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الهلال والوحدة غدًا الجمعة، وذلك في نهائي كأس الملك موسم 2022/ 2023.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

نهائي كأس الملك

وتُنقل المباراة عبر قنوات KSA SPORTS 1 HD , KSA SPORTS 1 HD , SSC1 SD , SSC1 HD.

وسيعلق على المباراة المعلق الإماراتي فارس عوض والمعلق السعودي سمير المعيرفي.

وكان الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد يوم 23 إبريل الماضي، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على النصر أيضًا بهدف دون رد في نصف النهائي يوم 24 إبريل الماضي.

ويسعى الفريق الكروي الأول بـ الهلال للفوز على الوحدة وحصد لقب كأس الملك، حتى يتجنب أزرق الرياض الخروج بموسم صفري بعدما خسر السوبر السعودي وخسر لقب دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى فقدانه الفرصة في المنافسة على لقب دوري روشن للموسم الحالي.

التعادل في آخر مباراة بينهما

وكانت مباراة الهلال والوحدة في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن، قد شهدت التعادل بنتيجة 3/ 3 بين الفريقين حيث أُقيمت المباراة يوم 2 مارس الماضي، وسجل لـ الهلال كل من ميشايل ديلجادو وأوديون إيجالو وسعود عبدالحميد، بينما سجل لـ الوحدة كل من أوسكار دوارتي وأنسيلمو دي مورايس وسلطان السوادي.