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4 لاعبين يغادرون الهلال بعد مباراة الرائد

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
4 لاعبين يغادرون الهلال بعد مباراة الرائد
المواطن - فريق التحرير

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يستعد 4 لاعبين من صفوف الفريق الكروي الأول بـ الهلال لمغادرة أزرق الرياض وذلك بعد نهاية موسم 2022/2023.

وسيرحل كل من النيجيري أوديون إيجالو والأرجنتيني لوسيانو فيتو وعبدالله عطيف والمالي موسى ماريجا.

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وكان الأهلي أعلن تعاقده مع عبدالله عطيف كصفقة انتقال حر، بينما من المتوقع انضمام ماريجا لنادي الجزيرة الإماراتي، ونادي إيجالو لصفوف النصر الإماراتي.

الهلال ونجم الإنتر

وفي سياق آخر، يفكر نادي الهلال في التعاقد مع البوسني إدين دجيكو نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع Foot Mercato أن أزرق الرياض مهتم بالتعاقد مع دجيكو لمدة موسمين حيث يرغب في إتمام التعاقد بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي والإنتر.

دجيكو - دزيكو - إنتر ميلان - الهلال

جدير بالذكر أن دجيكو انضم لفريق الإنتر في عام 2021 قادمًا من نادي روما الإيطالي، كما سبق له اللعب لأندية فولفسبورغ الألماني ومانشستر سيتي.

وحقق دجيكو مع نادي إنتر ميلان 4 ألقاب وهم “: كأس إيطاليا مرتين، كأس السوبر الإيطالي مرتين”.

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